Heracles Almelo moet weer zonder druk gaan voetballen

De spelers van Heracles Almelo moeten weer vrij in het hoofd worden. "We moeten terug naar onze roots en dan gaan we ook weer wedstrijden winnen", stelt trainer Frank Wormuth.

De Duitse oefenmeester vindt dat zijn ploeg, die de laatste vier duels verloor, niets minder voetbalt dan in de openingsweken van het seizoen. "Ook toen kregen we de goals gemakkelijk tegen, maar nu scoren we niet meer", zegt hij.

Plezier

"De spelers moeten weer vrij worden in het hoofd. Zonder druk gaan voetballen", vervolgt Wormuth. "Maar ik heb vertrouwen. We hebben deze week echt goed en met veel plezier getraind en als we 90 procent van ons trainingsniveau halen hebben we een grote kans om te winnen van VVV-Venlo", besluit de trainer.



RTV Oost

Het duel tussen Heracles Almelo en VVV-Venlo is zondag te volgen vanaf De Oosttribune op Radio Oost. In het videofragment ziet u Dario van den Buijs over de huidige situatie bij Heracles Almelo. Silvester van der Water ontbreekt nog in de wedstrijdselectie. Joey Konings heeft een streepje voor op de trainer.