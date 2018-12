Deel dit artikel:













Een toekomst voor Marijn: handleiding voor verstoppertje spelen Een toekomst voor Marijn (Foto: RTV Oost)

Esmee van Dijk, het zusje van de meervoudig gehandicapte Marijn uit Kampen, schrijft om de drie weken een blog over hoe het voor haar is om Marijn als broertje te hebben. Een broertje met een handleiding. Hoe dat bijvoorbeeld werkt met verstoppertje spelen, zie en lees je in haar nieuwe blog.