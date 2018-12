Wie oh wie, verdient er een heuse make-over van zijn of haar woning?

"Ook wij willen ons steentje bijdragen en dan op een manier die bij ons past. Zodoende kwamen we op het idee om een make-over te schenken", aldus Nynke Ott.

Goede doel

"Ieder jaar geven we onze relaties een kerstgeschenk. Ook dit jaar zijn we erover gaan denken maar eigenlijk wilden we iets anders.

We hebben besloten om het gebudgetteerde geld in te zetten voor een goede doelenactie. Samen voor de Voedselbank dragen we een warm hart toe, dus vandaar", aldus Sofie Suiker.

Meld je aan voor de metamorfose (Foto: Esther Rikken)

Noaberschap

"Onze relaties weten dit eigenlijk nog niet. Nou ja, bij deze. Wellicht willen ze wel meedoen. We zullen nog wel wat spulletjes nodig hebben, ha, ha.

Zonder dollen, we gunnen de gebruikers een lichtpuntje. Hun thuis moet ook als thuis voelen. Geld om veel uit te gaan is er niet en dus willen wij graag bijdragen aan een fijne woonomgeving", aldus Nynke.

Kom maar door met die aanmelding

Ken jij iemand die een metamorfose kan gebruiken of kom je zelf graag in aanmerking? We horen het graag! Opgeven kan via voedselbank@rtvoost.nl.

Samen voor de Voedselbank is een actie van RTV Oost en de vrijwilligers van de Overijsselse Voedselbanken. De goede doelenactie loopt van 7 t/m 15 december.

Samen voor de Voedselbank (Foto: RTV Oost)