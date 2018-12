Baggeren Kamper haven ligt tot zeker eind dit jaar stil om giftige stoffen

Tot minimaal het einde van dit jaar vinden er geen baggerwerkzaamheden plaats in de Nieuwe Buitenhaven in Kampen. Het onderzoek naar de aangetroffen giftige stoffen duurt langer dan gepland.

Half oktober werd bij baggerwerkzaamheden in de haven een verdachte geur geroken. Het werk werd meteen stilgelegd en uit een eerste onderzoek bleek dat de bagger was vervuild met waterstofcyanide. Later bleek dat in het slib ook zware metalen, PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en minerale olie zaten.

Verder onderzoek

Maandag gaan specialisten verder met het nemen van monsters van de havenbodem. Dit onderzoek is bedoeld om de grenzen van de verontreiniging goed in beeld te krijgen. Daarom wordt het onderzoek uitgevoerd tot aan de ingang van de haven. Op verschillende plekken in de haven worden monsters genomen. Dit zal enkele dagen duren.

De gemeente Kampen verwacht dat de eerste resultaten van het onderzoek tegen het einde van dit jaar bekend zijn. Als alle resultaten geanalyseerd zijn, wordt duidelijk hoe het laatste stukje van de Nieuwe Buitenhaven gebaggerd kan worden. Omwonenden worden per brief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.