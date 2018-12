Verdachte van brandstichting Proosdijpassage Deventer blijft langer vast

De 23-jarige man die woensdag werd aangehouden in verband met de brand in de Proosdijpassage in Deventer, blijft langer vastzitten. De rechter-commissaris heeft de voorlopige hechtenis met veertien dagen verlengd.

De brand brak uit in de nacht van 30 op 31 oktober. Bij de brand konden bewoners van bovengelegen woningen zichzelf nog maar net in veiligheid brengen. Een vrouw liep daarbij ernstig beenletsel op.

Meerdere branden

In dezelfde nacht werd op nog twee andere plekken in het stadscentrum van Deventer brand gesticht. Het is niet duidelijk of de man hier ook van wordt verdacht.

Het onderzoek naar de brand in de Proosdijpassage is nog in volle gang.