Transporteur Henk Brink uit Enter is voor kilometerheffing voor al het verkeer

Nog een paar jaar en dan moeten vrachtwagens betalen voor elke kilometer die ze rijden: Nederland krijgt rond 2023 een vrachtwagenheffing. De vrachtwagenheffing wordt waarschijnlijk eerst op de snelwegen ingevoerd. Later mogelijk ook op provinciale en lokale wegen. Maar is het een goed middel om files te bestrijden? Transporteur Henk Brink denkt van niet.

"Ik verwacht niet dat een vrachtwagen die nu iets op een bepaald tijdstip, op een bepaalde plaats moet afleveren, dat na de kilometerheffing ineens niet meer moet", aldus de ondernemer.

Henk Brink (Foto: Simon Dirk Terpstra) Fotograaf: Simon Dirk Terpstra Henk Brink onderweg met één van de veertig vrachtwagens van zijn bedrijf

Brink ziet daarom meer in een kilometerheffing voor al het verkeer. Hij denkt vooral dat daardoor personenauto's die gebruik maken van de snelweg voor korte ritjes een alternatief zullen kiezen. "Je ziet op trajecten waar veel files staan dat auto's die kortdurend op die snelweg zijn, de files veroorzaken."

Situatie Zwolle

Als voorbeeld noemt hij de situatie op de A28 bij Zwolle. "Veel automobilisten rijden bij afslag Zwolle-Noord de snelweg op en gaan er bij Zwolle-Zuid weer af. Dat verkeer moet allemaal inweven en daardoor krijg je stagnatie. Daar zitten natuurlijk ook vrachtwagens tussen, maar het aandeel personenauto's is significant."

Henk Brink (Foto: Simon Dirk Terpstra) Fotograaf: Simon Dirk Terpstra Henk Brink in gesprek met Marcel Ubels van TLN

Volgens Marcel Ubels van Transport en Logistiek Nederland is een kilometerheffing voor personenauto's ook veel effectiever dan voor vrachtwagens, omdat automobilisten meer alternatieven voor handen hebben. "Zeker met de komst van allerlei app's."

"Met een kilometerheffing geef je de reiziger de optie om het openbaar vervoer te nemen of om te reizen op andere tijden", legt Ubels uit.

Politiek gevoelig

Een kilometerheffing voor personenvervoer is politiek wel een gevoelige kwestie. Al in 1993 werd er over gesproken, maar sinds 2012 staat het plan, onder druk van de VVD, in de ijskast. De laatste maand laait de discussie weer op en ook Transport en Logistiek Nederland laat zich nu duidelijk horen via 'het verkiezingsprogramma van Overijssel', een journalistiek project van RTV Oost rondom de Provinciale Statenverkiezingen in 2019.