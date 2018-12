Deel dit artikel:













Eigenaren failliet advieskantoor Nijverdal hoeven OM niet te betalen Justitie gaat criminele winsten failliet advieskantoor Nijverdal niet terugvorderen (Foto: RTV Oost)

De eigenaren van het failliete advieskantoor de Regge Groep in Nijverdal hoeven het Openbaar Ministerie geen cent te betalen in het kader van de 'pluk-ze-wetgeving'. Dat heeft de rechtbank in Almelo vandaag besloten.