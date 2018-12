Deel dit artikel:













"Onur wilde niet dood. De pesters moeten voor de rechter komen" Moeder Özlem Cücü wordt nog steeds verteerd door verdriet (Foto: RTV Oost)

"Onur wilde niet dood. Hij had toekomstplannen. Dat heb ik het hof verteld." Aan het woord is moeder Özlem Cücü, die zegt dat de dood van haar zoon veroorzaakt is door pesterijen. "De drie pesters moeten voor de rechter komen. Het kan niet zo zijn dat er niets mee gebeurt. Dat zou ook geen goed voorbeeld zijn voor andere kinderen."

Onur uit Enschede pleegde in februari 2017 zelfmoord, nadat een naaktfoto van hem verscheen op internet. Het Openbaar Ministerie besloot na onderzoek de drie jeugdigen, destijds 14, 14 en 13 jaar niet te vervolgen voor de dood van Onur. Drietal moet worden vervolgd Moeder Özlem en haar man zijn het niet eens met die beslissing. Ze willen dat het drietal wordt vervolgd, dat ze zich voor de rechter moeten verantwoorden. "Welke straf ze dan krijgen, dat is aan de rechter. Maar het kan niet zo zijn, dat er niets mee gebeurt. Dat zou ook geen goed voorbeeld zijn voor andere kinderen." Twee strafbare feiten Advocaat Paul Drosten staat het echtpaar Cücü bij. "Het gaat om twee strafbare feiten. Dood door schuld. Dat zal de lastigste zijn om bewezen te krijgen. Dan moet bewezen worden dat de drie kinderen verwijtbaar en onnadenkend hebben gehandeld. En dat ze konden voorzien dat iemand door hun pestgedrag zelfmoord zou kunnen plegen." Het tweede feit waar het voor het gerechtshof over ging, is minder lastig. "Sexting ofwel het publiceren van een naaktfoto zonder de toestemming van de betrokkene, dat staat vast. Dat hebben de betrokkenen ook toegegeven." Binnen zes weken besluit Bijna twee jaar na de dood van haar zoon buigt het gerechtshof Arnhem zich over de vraag of de drie jeugdigen, twee meisjes en een jongen, vervolgd moeten worden. Binnen zes weken valt de beslissing daarover. Nachtmerrie duurt voort Ondertussen duurt de nachtmerrie van moeder Özlem en haar man voort. "Elke dag dat we wakker worden is er weer het besef dat het echt is, dat het geen nachtmerrie is. Dit mag echt niemand anders mee maken. Ook ik weer niet. Ik heb nog twee andere kinderen waar ik aan moet denken. Straks gaan die ook naar de middelbare school en wil niet telkens mijn hart vasthouden en denken: 'oh middelbare school, er kan van alles gebeuren. En het mag. Ze worden sowieso niet gestraft. Ik wil dat daar iets mee gebeurt." De familie woont inmiddels niet meer in Enschede, maar is verhuisd naar Turkije. Onder meer de aandacht van de media en de druk werd ze hier te veel. Ook werden de familieleden hier te veel geconfronteerd met de dood van hun zoon. Mogelijk keren ze ooit weer terug naar Enschede. Als de tijd de wonden enigszins heeft geheeld. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33