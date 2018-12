Olympische en paralympische medaillewinnaars geëerd met plaquette in Oldenzaal

Medaillewinnaars in Oldenzaal (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Vier plaquettes in het centrum van Oldenzaal, voor vier Olympische medaillewinnaars. Vanmiddag kwamen Hennie Kuiper, Ellen van Langen, Magda Toeters en Sanne Wevers zelf hun eerbetoon leggen in de Grootestraat.

Oldenzaal wil met het eerbetoon de medaillewinnaars eren en ook stilstaan bij de voorbeeldrol die zij hebben voor met name de jeugd. "Stuk voor stuk toppers in hun sport en een inspiratie voor anderen. Zij verdienen het om in onze binnenstad een blijvende blijk van waardering te ontvangen. Voor hun buitengewone prestaties, maar ook als bedankje voor het positieve voorbeeld dat zij zijn voor anderen."

Het plan voor de vier plaquettes ontstond in 2016, toen tijdens de huldiging van Sanne Wevers werd gepraat over de tegel die Ellen van Langen in 1992 had gekregen. Het plan om Oldenzaalse olympische en paralympische medaillewinnaars te eren met een plaquette was geboren.

Hennie Kuiper werd tijdens de Olympische Spelen in München in 1972 goud bij het wielrennen op de weg. Ellen van Langen won tijdens de Olympische Spelen in Barcelona in 1992 goud op de 800 meter. Magda Toeters werd tijdens de Paralympische Spelen in Londen in 2012 tweede op de 100 meter schoolslag. Vier jaar later, in Rio, won ze op die afstand een bronzen medaille. Sanne Wevers won tijdens de Olympische Spelen in 2016 in Rio bij het turnen de gouden medaille op de balk.