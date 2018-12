A1 bij Hengelo weer vrij, slachtoffer bevrijd uit auto

De A1 bij Hengelo richting de Duitse grens is weer vrijgegeven. De snelweg was korte tijd volledig afgesloten na een ongeluk. Een automobilist raakte daarbij zwaargewond.

Bij Hengelo raakte de automobilist ter hoogte van de Ikea van de weg. Het voertuig belandde op z'n kant tegen een hek langs een beek. De bestuurder zat met zijn benen bekneld in de auto. Hulpverleners hebben hem na twee uur kunnen bevrijden door de auto open te knippen. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De weg was richting Duitsland even volledig afgesloten om de man goed te kunnen behandelen. De rechterrijstrook was bijna de hele avond afgesloten. Op het hoogtepunt was het verkeer meer dan een uur vertraagd.

Hoe de auto van de weg is geraakt en of er andere voertuigen betrokken waren bij het ongeluk is nog niet bekend.