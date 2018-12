Onthutsend zwak FC Twente in eigen huis vernederd door Jong Ajax

FC Twente heeft vrijdagavond in de eigen Grolsch Veste een fikse flater geslagen. De Enschedese ploeg verdedigde erg zwak en ging daardoor met maar liefst 5-2 onderuit tegen de beloften van Jong Ajax.

De Amsterdammers waren de beter voetballende ploeg in de eerste helft, maar moesten wel snel een doelpunt incasseren. Na voorbereidend werk van Boere schoot Espinoza FC Twente op voorsprong. Erg lang wist de thuisploeg die 1-0 niet te verdedigen want vanuit een hoekschop kopte de geheel vrijstaande Botman de gelijkmaker binnen.

Twente in de problemen

Ajax ging na de 1-1 op zoek naar de tweede treffer, maar ook Twente kwam er een aantal keer gevaarlijk uit vanuit de counter. Zeven minuten voor rust kwamen de gasten op voosprong via Dest, die vanaf rechts opstoomde en Drommel kansloos liet. De doelman moest vijf minuten later wederom de bal uit het net halen toen Ekkelenkamp met een geplaatst schot voor de 1-3 zorgde.

Onthutsend zwak verdedigen

Vlak na rust blies Peet Bijen de Twentse hoop nieuw leven in door van dichtbij de aansluitingstreffer te noteren. Het bleek van korte duur want even later wisten de bezoekers de marge van twee te herstellen. Cerny maakte geen fout van de strafschopstip: 2-4. De ellende voor FC Twente werd alleen maar groter, want een minuut later bracht Ekkelenkamp, met zijn tweede van de avond, de stand op 2-5.

Grote nederlaag

Dat was de definitieve doodsteek voor FC Twente en daarbij mocht de ploeg van Marino Pusic Jong Ajax dankbaar zijn dat het de kansen niet afmaakte, want het leed had nóg erger kunnen zijn. In de slotminuut kreeg Gonzalez nog een directe rode kaart na een onbezonnen charge. Het bleef uiteindelijk bij 2-5 in Enschede.

FC Twente - Jong Ajax 2-5

1-0 Espinoza (6)

1-1 Botman (18)

1-2 Dest (38)

1-3 Ekkelenkamp (42)

2-3 Bijen (50)

2-4 Cerny (55/strafschop)

2-5 Ekkelenkamp (57)

Arbiter: Ruperti

Geel: Hölscher, Cantalapiedra, Smith, Nacho, Drommel, Botman, George

Rood: Gonzalez (FC Twente/90)

FC Twente: Drommel; Nacho, Gonzalez, Bijen, Maria (Oosterwijk/68); Brama, Smith, Hölscher; Cantalapiedra (George/77), Boere, Espinosa (Zekhnini/62)

Jong Ajax: Kotarski; Dest, Schuurs, Botman, Bakker; Gravenberch, Ekkelenkamp (Johnson/83), Eiting (Bijleveld/46); Cerny, Pereira, Lang.

