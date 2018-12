Deel dit artikel:













De Oosttribune in het kort: "Emmen was verrast dat ik voor Go Ahead koos" De Oosttribune in het kort (Foto: Eigen foto)

In De Oosttribune was Jeroen Veldmate vandaag te gast. De aanvoerder van Go Ahead Eagles kent tot op heden een succesvol seizoen met de ploeg uit Deventer en besprak met presentator Bert van Losser en verslaggever Tijmen van Wissing het Overijsselse voetbal.

Er werd teruggeblikt op de overwinning van Go Ahead Eagles bij FC Twente, maar ook de situatie bij Heracles Almelo en PEC Zwolle passeerde de revue. Gemist? In de video bij dit bericht zie je de hoogtepunten in ongeveer vijf minuten. De hele uitzending is hier te bekijken. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33