Smits schiet FC Twente Vrouwen langs Ajax, PEC Zwolle onderuit

De voetbaldames van FC Twente hebben een overwinning geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij Ajax wist de Enschedese ploeg in extremis drie punten uit het vuur te slepen: 1-2.

Twente kwam in de eerste helft vlak voor rust op voorsprong. Smits wist de bal te veroveren en met een bekeken stift zorgde ze voor de 0-1. Ver in de tweede helft kwamen de Amsterdamse dames langszij via Lewerissa, die een voorzet binnen kopte. Beide ploegen leken op weg naar een punt, maar daar dacht Smits anders over. De spits schoot in de voorlaatste minuut haar negende van het seizoen binnen en schonk daarmee haar ploeg de zege: 1-2.

PEC Zwolle onderuit op eigen veld

In het MAC3Park stadion stond PEC Zwolle Vrouwen vrijdagavond na negentig minuten met lege handen tegen vv Alkmaar. Al vroeg in de wedstrijd kwamen de Zwollenaren wel op voorsprong via Asbroek, maar dankzij treffers van Duppen en Kets ging de overwinning naar de bezoekers uit Noord-Holland: 1-2.

