Hoogland pakt met baanwielrenners goud op teamsprint in Berlijn Jeffrey Hoogland (Foto: Pro Shots)

De Nederlandse baanwielrenners hebben bij de wereldbekerwedstrijden in Berlijn de teamsprint gewonnen. Het trio Nils van 't Hoenderdaal, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland uit Nijverdal klopte in de strijd om het goud het team van Groot-Brittannië in een tijd van 42,467 tegen 42,981.

De drie Nederlanders van Beat Cycling verloren de strijd om het brons. Kampenaar Roy van den Berg, Theo Bos en Matthijs Büchli werden met een tijd van 44,220 verslagen door het Duitse trio dat 43,788 op de klok zette. Lamberink Kyra Lamberink uit Bergentheim en Shanne Braspennincx grepen bij de teamsprint net naast het brons. Het Nederlandse duo was met 33,395 langzamer dan de twee Chinese baanwielrensters. De Russinnen van Gazprom-Rusvelo versloegen Duitsland en pakten het goud.