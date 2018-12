Brama ziet neerwaartse spiraal: "Het spel laatste weken minder geworden"

FC Twente werd vrijdagavond op een grote nederlaag getrakteerd in de eigen Grolsch Veste. Jong Ajax walste met 5-2 over de ploeg van Marino Pusic heen. Een gevoelige verliespartij, vond ook Wout Brama.

"Het is heel pijnlijk", was het oordeel van de aanvoerder, die de start van Twente nog wel veelbelovend vond. "Ik denk dat we aardig begonnen, met druk vooruit. We maken die goal wat gelukkig en toen ging het heel erg op en neer. Ik denk dat we verdedigend heel veel ruimte weggaven. Zij kwamen daar heel makkelijk doorheen en dan kom je terecht op 1-1, 1-2, en 1-3 achter. We hadden nog wel wat kansen in de omschakeling, maar echt gevaarlijk werden we daar ook niet uit."

Neerwaartse spiraal

Hij vervolgt: "Als je teveel ruimte weg geeft en niet in de organisatie voetbalt, dan kunnen ze daar gebruik van maken. Het zijn allemaal technisch vaardige jongens, die goed kunnen voetballen. Ik vind dat we meer controle moeten krijgen in wedstrijden, want dat hebben we dit jaar nog niet gehad. Soms hebben we wel behoorlijke fasen in een wedstrijd, maar echt langer dan een half uur is het niet geweest. Ik denk dat het de laatste weken steeds minder is geworden", aldus Brama.