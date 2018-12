Vertrekkend topman MST: "Fusie tussen ziekenhuizen is onvermijdelijk"

De regio Twente is beter af met een grote Twentse ziekenhuisorganisatie. Dat zegt MST-topman Bas Leerink in een interview in Tubantia, waarin hij zegt dat een fusie tussen de ziekenhuizen MST en ZGT onvermijdelijk is.

Bestuursvoorzitter Leerink vertrekt over een paar weken bij ziekenhuis MST. Per 1 januari 2019 treedt hij toe als partner bij adviesbureau IG&H als adviseur van zorginstellingen en verzekeraars.

Kort voor zijn vertrekt gooit hij een steen in de vijver. Eenwording van MST en ZGT is de beste garantie voor behoud van alle medische zorg in Twente, vindt Leerink. Hij vreest dat de Twentse ziekenhuizen afzonderlijk niet alle specialismen in de benen kunnen houden.

De ziekenhuizen MST in Enschede en ZGT in Hengelo en Almelo werken al lange tijd intensief samen. Daarvoor is de Twentse Medische Coöperatie (TMC) opgericht. "Maar er is een grens aan wat we met samenwerking kunnen oplossen. Daarvoor moeten we het over andere dingen hebben."

Vier jaar geleden is een fusiepoging tussen MST en ZGT gestrand. "Dat was toen te vroeg. Er was toen meer rivaliteit en meespeelde dat de NMA toen enkele grote ziekenhuisfusies verbood. Maar tijden zijn veranderd", zegt Leerink in een toelichting tegen RTV Oost.