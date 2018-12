Man uit Olst slaat op de vlucht voor de politie op N33

Een 33-jarige man uit Olst sloeg vannacht op de N33 in Drenthe op de vlucht voor de politie.

De politie ging af op een melding dat er mogelijk een drankrijder op de N33 reed. De politie zag de auto van de mogelijke drankrijder rijden en gaf de bestuurder de opdracht om mee te rijden naar een plek waar de auto veilig aan de kant kon worden gezet.

"In eerste instantie ging de auto mee, om er vervolgens vandoor te gaan", aldus de politie. Even later stopte de automobilist uit Olst alsnog. Uit een blaastest bleek dat hij inderdaad gedronken had, maar nog wel onder de limiet zat. "Omdat hij geen beginnend bestuurder was, had de man geluk", meldt de politie. Wel kreeg hij twee boetes: een voor het negeren van het volgteken en een omdat zijn auto niet verzekerd bleek te zijn.