Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Alberto Stegeman uit Vroomshoop wint 240.000 euro bij pokertoernooi Alberto Stegeman uit Vroomshoop wint 240.000 op pokertoernooi (Foto: RTV Oost)

De in Vroomshoop opgegroeide journalist Alberto Stegeman won gisteravond bijna een kwart miljoen bij de Master Classics of Poker 2018 in Amsterdam.

Tegen pokercommentator Mark Roovers zei Stegeman na afloop dat hij een echte liefhebber is van het spelletje. Hij hoopt dat hij met zijn achttiende plek van verleden jaar en zijn overwinning dit jaar heeft kunnen aantonen dat poker een denksport is en niet, zoals zo veel mensen denken, slechts een gokspelletje is. Stegeman is uiteraard superblij met de overwinning. Hij blijft pokeren in de toekomst. Zijn baan als misdaad-journalist geeft hij in elk geval niet opgeven. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33