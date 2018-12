Pas op: de straten in het centrum van Enschede zijn spiegelglad

Door olie op de straat is het glad in het centrum van Enschede (Foto: Dennis Bakker/News United)

Meerdere personen werden vanmorgen onaangenaam verrast door een aantal spiegelgladde straten in het centrum van Enschede. Enkele personen gingen zelfs onderuit.

Een voertuig dat vanmorgen in het centrum reed verloor olie. Er loopt een oliespoor vanaf het Willem Wilminkplein via de Noorderhagen, Stadsgravenstraat naar de Oude Markt rondom de kerk.

De gemeente zet verkeersregelaars in om het verkeer in goede banen te leiden. De opruimwerkzaamheden gaan nog uren in beslag nemen.