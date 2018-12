Hoofdklasse: Staphorst maatje te groot voor SVZW, Excelsior'31 koploper na ruime zege

Zaterdagmiddag stond in de hoofdklasse B de dertiende speelronde op het programma, met wederom een Overijssels onderonsje. Staphorst wist eenvoudig SVZW te verslaan.

In Wierden had de ploeg van trainer Dennis van Toor geen kind aan SVZW. Tien minuten voor rust brak De Jonge de ban voor de bezoekers door de 0-1 binnen te knikken. Na rust verdubbelde Brakke de marge met een eenvoudige intikker en daarna maakte de spits aan alle onzekerheid een einde door knap de 0-3 binnen te schieten.

Excelsior'31

Excelsior'31 boekte een ruime overwinning bij csv Apeldoorn. Penterman zorgde voor de openingstreffer en dat betekende alweer zijn 50ste treffer in Rijssense dienst. Even later maakte hij ook de tweede. Na rust liep de ploeg eenvoudig uit naar 0-4 door treffers van Ezafzafi en invaller Smoes. Door de zege is Excelsior de nieuwe koploper.

Genemuiden

SC Genemuiden speelde in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Buitenpost, de club van trainer René van der Weij, die volgend seizoen bij de tegenpartij voor de groep staat. Na rust zette Hooiveld de thuisploeg op voorsprong, maar in de absolute slotfase kwamen de gasten nog langszij dankzij Dijkstra.

Berkum

Berkum had zaterdag een off-day. De ploeg uit Zwolle kwam er op eigen niet aan te pas tegen SDC Putten en daardoor werd het 0-3. Van den Brink opende de score en was na rust ook verantwoordelijk voor de 0-2. De eindstand werd bepaald door Pluijm.

DETO

DETO kon na twee overwinningen op rij niet voor een verrassing zorgen bij DUNO D. Het werd uiteindelijk 3-1 voor de gastheren. Via Gandu en Talsma keek DETO halverwege tegen een 2-0 achterstand aan, maar vlak na rust bracht Aman de spanning terug. In de slotfase besliste Talsma uiteindelijk de wedstrijd: 3-1.

