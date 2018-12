Het gaat gebeuren, de waterstand in de IJssel gaat weer stijgen

De lage waterstand in de IJssel is op deze foto goed te zien (Foto: Industry Flights)

Door de aanhoudende droogte staat het water in de IJssel zo laag dat zelfs de boot van Sinterklaas vanochtend een andere route moest nemen om aan te kunnen leggen in Deventer. Maar het tij gaat keren, meldt weerinstituut MeteoGroup. We moeten nog een paar daagjes geduld hebben, dat wel.

Het stroomgebied van de Rijn krijgt vanaf komende nacht veel regen, meldt de MeteoGroup. De komende tien dagen valt daar naar verwachting 150 millimeter water of meer per vierkante meter. Komende nacht valt de eerste neerslag en na een dag of drie, vier komt het water ook bij Lobith ons land binnen. Dat zal ervoor zorgen dat de waterstand in de Rijn, de Waal én de IJssel stijgen.

Oorzaak van de weersverandering is de zogeheten straalstroom. Dat is een snelstromende windstroom hoog in de atmosfeer die slecht weer deze kant op jaagt. De straalstroom blaast nu van west naar oost over Europa. Dit zorgt ervoor dat nu ook langs de noordflanken van de Alpen veel regen gaat vallen. De waterstand is echter zo laag, dat de hoeveelheden neerslag die in de komende tien dagen vallen bij lange na niet genoeg zijn om het waterpeil van de grote rivieren weer volledig op niveau te brengen.



Behalve regen wordt het tot en met maandag zeer zacht. Morgen kan de temperatuur oplopen tot 14 graden. Daarmee wordt er op veel plaatsen in Nederland een aanval op de dagrecords voor 2 december gedaan.