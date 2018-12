Studenten Saxion aan de digitale detox: "Vooral lastig voor omgeving"

Zou jij het kunnen? Je telefoon alleen gebruiken om te bellen, te sms'en of te mailen. Dus geen social media. Studenten van Saxion in Enschede wagen een poging met een 'digitale detox' van een week. Afgelopen donderdag begonnen ze.

"Ik vind het heerlijk rustig", vertelt Laura Grijpma, één van de deelnemers. "Ik merk dat het vooral voor mijn omgeving moeilijk is, omdat ik nu bijvoorbeeld niet meer via WhatsApp bereikbaar ben. Ik denk dat mijn WhatsApp ontploft is als ik donderdag de app weer gebruik."

Toch heeft Grijpma niet het idee iets te missen. "Ik weet het natuurlijk niet zeker. Maar als er echt groot nieuws is, dan word ik wel gebeld."

De digitale detox is een initiatief van de studie Social Work. "Onze studievereniging bestaat nu vijf jaar en daarom wilden wij iets ludieks doen", licht Grijpma toe.

Het bevalt haar na vijf dagen nog steeds erg goed. "Ik houd tijd over. In plaats van social media te checken, lees ik nu een boek of maak ik puzzels." Daarom wil Grijpma na de detox alleen nog maar mensen op social media volgen met wie ze ook in het echt contact heeft.

Op dinsdag 11 december is de evaluatie van het project tijdens een talkshow op hogeschool Saxion in Enschede.