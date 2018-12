Deel dit artikel:













Slachtoffer ongeluk Hardenberg in ziekenhuis overleden Vrouw overleden na aanrijding in Hardenberg (Foto: RTV Oost / Emiel Geerding)

Een vrouw die gisteren ernstig gewond raakte bij een ongeluk in Hardenberg, is vandaag in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.

De 76-jarige inwoonster van Hardenberg werd op de rotonde op de Bruchterweg en de Europaweg aangereden door een auto. De bestuurster van de auto heeft de fietsster vermoedelijk over het hoofd gezien. Het slachtoffer werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de exacte toedracht van de aanrijding.