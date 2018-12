Deel dit artikel:













Martijn Brakke op schot voor Staphorst tegen SVZW: "Maar ik wil kampioen worden" Martijn Brakke wijst zijn ploeg de weg tegen SVZW (Foto: Sportfoto Oost)

Hij was de grote man in de Overijsselse tweestrijd tussen SVZW en Staphorst. Martijn Brakke met twee doelpunten en een assist stond hij aan de basis van de 3-0 zege. Maar hij wil meer: "Ik wil kampioen worden", is hij stellig.

"Maar dat roep ik elk seizoen hoor", nuanceert hij de krachtige taal meteen na afloop van de wedstrijd. "We doen heel goed mee en ik denk dat er wel vijf á zes ploegen kampioen kunnen worden in de hoofdklasse B."



Staphorst In de stand is Excelsior'31 nu de nieuwe koploper. Staphorst is derde en volgt op twee punten. Koploper Sparta Nijkerk bleef vanmiddag in balans met Urk.