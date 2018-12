Handbalsters Oranje beginnen EK met knappe zege op Hongarije

De Nederlandse handbalsters zijn het Europees kampioenschap in Frankrijk uitstekend begonnen met een overwinning tegen Hongarije: 28-25. Na een gelijkopgaande eerste helft toonde Oranje, met Martine Smeets uit Geesteren in de ploeg, na rust haar klasse.

Nederland begon slordig en kwam op achterstand tegen de op papier sterkste tegenstander in de groep. Toch knokte Oranje zich in het tweede bedrijf terug in de wedstrijd. Bij een stand van 2-2 sloegen de Nederlandse dames toe. Oranje gaf gas en liep met vijf goals op rij uit naar een riante voorsprong: 27-22.



Flitsende start van EK

Oranje zette de sterkste tegenstander in groep C, waar ook Spanje en Kroatië deel van uitmaken, uiteindelijk met 28-25 aan de kant. Lois Abbingh was met zes goals de topscorer aan Nederlandse kant. Martine Smeets zorgde voor één treffer.