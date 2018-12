Deel dit artikel:













Het Ravijn en BZC houden elkaar in balans na waterpologevecht Het Ravijn versus BZC (Foto: Sportfoto-oost/Ron Jonker)

De waterpoloclash in de eredivisie tussen Het Ravijn en BZC uit Borculo is na een zinderende pot in evenwicht gebleven. Beide rivalen scoorden negen keer in Nijverdal: 9-9.

Het duel tussen de twee middenmoters (één punt verschil op de ranglijst) was ook vrijwel de gehele wedstrijd in evenwicht. Halverwege was het 5-5. Na het derde kwart stond het 7-7. Uiteindelijk besloten beide teams na een enerverende wedstrijd op 9-9. Bas ter Brake was de grote man aan de zijde van Het Ravijn met vijf doelpunten. Stand Bekijk hier de stand en overige uitslagen in de eredivisie bij de mannen. Beide ploegen blijven dus in de middenmoot.

Dames door in de beker De vrouwen van Het Ravijn wonnen wel. In de kwartfinale van de beker werd ZVL met 5-1 verslagen in Nijverdal.