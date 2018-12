Uitslagen: PH, HTC, PW en AJC'96 behouden ongeslagen status, eerste punt SP Daarle

Er werd vanmiddag ook weer gevoetbald in het zaterdagamateurvoetbal. PH, Hellendoorn, PW, AJC'96 en HTC wisten de ongeslagen status te behouden en SP Daarle wist na tien speelronden het eerste punt te behalen.

In de 1e klasse D ging Go Ahead Kampen in eigen huis hard onderuit. Laagvlieger DZC'68 was met maar liefst 3-0 te sterk. Stadsgenoot KHC kreeg ook op eigen veld een flinke tik, want het verloor met grote cijfers van SDV Barneveld (0-4). Enter Vooruit leed een kleine thuisnederlaag tegen Bennekom (2-3).

Koploper DOS Kampen leed een pijnlijke nederlaag in de 2e klasse H. Op bezoek bij ASC'62 werd het 4-3. De topper tussen Sparta Enschede en WVF eindigde onbeslist: 0-0. De Esch wist het degradatieduel bij Oranje Nassau met 0-2 te winnen.

In de 3e klasse D is PH nog steeds ongeslagen na de overwinning bij ASV'57 (0-2). Quick'20 versloeg SVVN in een doelpuntrijk duel (6-3) en Blauw Wit'66 blijft hekkensluiter na de nederlaag tegen Voorwaarts V. (2-1).

Ondanks het 1-1 gelijkspel tegen Daarlerveen is HTC nog wel ongeslagen in de 4e klasse D. In dezelfde klasse is Sportclub Daarle na vandaag van de hatelijke nul af. De ploeg speelde met 1-1 gelijk tegen MVV'69.

In de 4e klasse F zijn PW en AJC'96 nog altijd ongeslagen. PW won eenvoudig bij Achilles Enschede (0-6) en AJC boekte een krappe thuiszege tegen RKSV.

Bekijk hier alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden.