Doelman Volendam bezorgt Quick'20 fikse kater na sensationele avond

Quick'20 heeft na een miraculeus slot een zeker lijkende overwinning toch nog uit handen gegeven. De ploeg van Michel Steggink stond na negentig minuten nog met 4-2 voor, maar speelde alsnog gelijk tegen Jong FC Volendam. Doelman Nordin Bakker zorgde vanuit zijn eigen strafschopgebied voor de gelijkmaker: 4-4.

In Oldenzaal begonnen de gastheren vanaf de eerste minuut uitstekend tegen de beloften uit Volendam, die tweede staan in de competitie. Eerst was het Frank Eulderink die in een mum de bal op de paal en lat schoot. Niet veel later trof hij wel doel en tekende hij voor de 2-0. Jasper-Ewout van Breemen-Schneider was namelijk na een kwartier ook al trefzeker voor Quick'20. Op slag van rust maakte Jip Kemna de verrassing compleet: 3-0.

Houdini-act Volendam

Na de hervatting raakte Quick'20 de grip kwijt. Volendam kwam zelfs terug tot 3-2, maar Frank Eulderink leek met zijn vijfde van het seizoen voor de beslissing te zorgen in het duel. Leek, want Volendam zorgde in extremis voor een Houdini-act met een surrealistisch script. Eerst was het John Murkin die de aansluitingstreffer maakte, waarna in de allerlaatste seconden doelman Nordin Bakker met een uittrap alsnog voor de 4-4 zorgde.

Derde divisie

Bekijk hier de stand in de derde divisie na vanavond en het programma van morgen. Zo gaat HSC'21, dat ook in de onderste regionen bivakkeert, op bezoek bij Dongen.