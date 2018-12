Basketbaldames Jolly Jumpers verliezen opnieuw

De basketbaldames van Jolly Jumpers blijven het uiterst moeilijk hebben op het hoogste niveau. Vanavond verloor de ploeg uit Tubbergen bij middenmoter Batouwe.

In Bemmel werd het 61-51 in het voordeel van de thuisploeg. Daardoor blijft Jolly Jumpers steken op twee punten. Dit is de stand na acht speelronden in de Basketball League. Jolly Jumpers staat voorlaatste.