PEC Zwolle voorkomt crisis en wint simpel bij De Graafschap

PEC Zwolle weet weer wat winnen is. De geplaagde ploeg van trainer John van 't Schip won vanavond op bezoek bij concurrent De Graafschap en boekte zo een hele belangrijke zege in de kelder van de eredivisie. Het werd 0-2.

PEC Zwolle was vanaf de openingsfase beter tegen een opgefokt De Graafschap. Clint Leemans zorgde na een kwartier voor 0-1 uit een directe vrije trap. Daarna lieten De Superboeren, die met veel furie speelden, zich bij momenten gaan. Met Lars Nieuwpoort als negatieve uitschieter. Hij mocht al binnen twintig minuten douchen na een gewelddadige aanslag op de benen van Kingsley Ehizibue.



PEC nog te lief

PEC, dat in de beker al met 5-2 had gewonnen op De Vijverberg, was daarna te lief voor De Graafschap en verzuimde de score uit te bouwen. Na rust probeerde PEC met Zian Flemming meer druk naar voren uit te oefenen. Zwolle was echter ook in het tweede bedrijf te angstig om De Graafschap op een afstraffing te trakteren. Younes Namli zorgde een kwartier voor tijd voor de opluchting met zijn eerste treffer van het seizoen. Met een geplaatst schot besliste hij het duel: 0-2.

De Graafschap - PEC Zwolle

0-1 Clint Leemans (15)

0-2 Younes Namli (75)

Arbiter: Vd. Kerkhof

Geel: El Jebli, Olijve, Bakker, Jurjus, Lam, Leemans, Van Crooij.

Rood: Lars Nieuwpoort (De Graafschap/18).

De Graafschap: Jurjus; Owusu, S. Nieuwpoort, Van de Pavert, L. Nieuwpoort; Bakker, Olijve, El Jebli; Narsingh (Tutuarima/24), Serrarens, Van Mieghem (Thomassen/67).

PEC Zwolle: Van der Hart; Ehizibue, Van den Berg (Flemming/46), Lam, Paal; Dekker, Bouy, Leemans; Namli, Van Duinen (Elbers/79), Van Crooij.

