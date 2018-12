Blessure Björn Kuipers, Kamphuis vervangt hem als scheidsrechter bij Heracles

Scheidsrechter Björn Kuipers staat voorlopig aan de kant. De toparbiter uit Oldenzaal heeft een blessure en moet daarom zondag de wedstrijd tussen Heracles Almelo en VVV-Venlo overslaan.

Hij wordt in Almelo vervangen door Jochem Kamphuis, die eigenlijk als vierde official zou fungeren in De Kuip bij de topper tussen Feyenoord en PSV.

Schimmig

De KNVB wil vanwege privacyredenen niet zeggen wat Kuipers (45) precies mankeert en hoe lang hij niet kan fluiten. De bond heeft Serdar Gözübüyük aangesteld voor de topontmoeting in Rotterdam tussen de nummers 3 en 1 van de ranglijst.