Leemans na bevrijdende zege PEC: "Er valt wel wat van ons af natuurlijk" Clint Leemans na de 1-0 tegen De Graafschap (Foto: Pro Shots)

Hij was vanavond de maker van het openingsdoelpunt van PEC Zwolle en legde zo de basis voor de belangrijke overwinning op De Graafschap. Clint Leemans was na afloop dan ook ook trots en bovenal opgelucht. "Pff, dit is wel lekker. Er valt wel wat van ons af natuurlijk."

"Je ziet ook in de tweede helft dat er toch weinig vertrouwen is. We hadden het onszelf veel gemakkelijker kunnen maken", vervolgt hij. Niet alleen PEC Zwolle rekent af met een slechte serie. Ook Leemans stak niet lekker in zijn vel. "Ik heb echt een moeilijke periode gehad. Een doelpunt is dan lekker en vooral de drie punten", besluit hij.