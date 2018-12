November was de negende te warme maand op rij: "Een markant weerjaar"

November was de negende maand op rij waarin de temperaturen hoger waren dan normaal en het was de tiende maand op rij met meer zonuren dan normaal. RTV Oost-weerman Ton ten Hove spreekt van een markant weerjaar.

"Gemiddeld is in de afgelopen herfst maar de helft van de regen gevallen in vergelijking met de neerslag die normaal valt", blikt Ten Hove terug. "Het varieerde tussen honderd en 130 millimeter. Dat is bijzonder weinig."

Droogte zet zich door

De droogte van de afgelopen zomer heeft zich daarmee ook in de herfst doorgezet, al is het roer volgens Ten Hove inmiddels wel om. "De komende dagen is het heel wisselvallig, maar met twaalf tot dertien graden op maandag is nog behoorlijk boven onze stand."