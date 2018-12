Deel dit artikel:













Man zwaargewond na val door dak in Haaksbergen Traumahelikopter (Foto: Flickr Creative Commons / XPeria2Day)

Een man is gistermiddag zwaargewond geraakt bij werkzaamheden aan het dak van een manege in Haaksbergen. De man was bezig met voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van het dak, toen hij door het dak naar beneden viel.

De hulpdiensten rukten massaal uit. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De man is uiteindelijk met een ambulance naar het MST-ziekenhuis in Enschede gebracht. Hoe het kon gebeuren dat de man naar beneden viel, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend wat voor verwondingen de man precies heeft opgelopen.