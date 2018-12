Station Deventer Colmschate heeft na nachtelijke operatie eindelijk een dak

In de regen op de trein wachten is op station Deventer Colmschate verleden tijd. Vannacht heeft ProRail een nieuw dak boven het perron geplaatst. De operatie trok, ondanks het nachtelijke tijdstip, nog enkele toeschouwers.

Het dak is geplaatst boven het perron aan de kant van sportcentrum De Scheg. De plaatsing van het dak is onderdeel van een groot aantal werkzaamheden rond het station.

Tunnel

Zo is er een tunnel onder het spoor gebouwd. Dit zorgt voor betere doorstroming van het verkeer en veiligere overwegen. Voorheen moest het autoverkeer het spoor oversteken. Wachten voor gesloten spoorbomen is daarmee verleden tijd.

De klus kost in totaal zeventien miljoen euro. In maart vorig jaar is begonnen met de werkzaamheden. Naar verwachting is het stationsgebied begin volgend jaar helemaal klaar.