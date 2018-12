Advent is begonnen en dus klinkt de midwinterhoorn weer in Overijssel

De hoorns worden geblazen als teken van het uitzien naar het licht en als aankondiging van de geboorte van Christus. Voor de komst van het christendom in Overijssel werd ook al geblazen, toen waarschijnlijk om de boze machten angst aan te jagen. Midwinterhoornblazen staat sinds 2013 op de nationale inventaris immaterieel erfgoed in Nederland.

In 2016 maakte RTV Oost deze reportage over midwinterhoornblazen in Saasveld (tekst gaat verder onder video)

In de hele regio zijn de komende weken verschillende demonstraties midwinterhoornblazen en er is de Midwinterhoornwandeling, die elk jaar door één van de ruim dertig deelnemende buurtschappen wordt georganiseerd.

Dit jaar wordt de wandeling georganiseerd door Lonneker op 23 december. Vandaag wordt de midwinterhoorn geblazen op de Sprengenberg in Haarle, waar vanmiddag een wandeling is georganiseerd.

Behalve 'n oal'n roop, de traditionele melodie, zijn er nog andere melodieën die worden geblazen. Die verschillen per buurtschap of regio. De hoorn wordt altijd solo geblazen, meestal in de schemering wat een mystieke sfeer veroorzaakt. Na Driekoningen worden de midwinterhoorns weer opgeborgen, tot de volgende Advent.