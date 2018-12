Kandidatenlijst Water Natuurlijk voor waterschapsverkiezingen is klaar

Water Natuurlijk heeft de kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen Vechtstromen gepresenteerd. 23 kandidaten, waarvan 19 uit Overijssel. Nettie Aarnink uit Agelo is de eerste kandidaat. Ze is trots op de lijst.

"Het is een representatieve en gebiedsdekkende lijst van Emmen tot Haaksbergen met veel deskundigheid, bestuurlijke ervaring, creatief talent, vaardigheid en een achterban uit stad en land."

"De lijst vertegenwoordigt kennis op gebied van natuur, educatie, duurzaam waterbeheer, waterzuivering, kringlooplandbouw, financiën, innovatie en bestuurlijke vernieuwing."

Water Natuurlijk is in het gebied van waterschap Vechtstromen bijna de grootste partij in het waterschapsbestuur. De partij is tien jaar geleden opgericht door een groot aantal natuurorganisaties, Sportvisserij Nederland en de Vogelbescherming.

De kandidatenlijst ziet er als volgt uit:

1. Nettie Aarnink (Agelo),

2. Jan Nicolaï (Coevorden),

3. Anieke Kranenburg (Delden),

4. Wim van de Griendt (Hengelo),

5. Ellen Pot (Haaksbergen),

6. Wouter Rozendaal (Geesteren),

7. Myrte van Dijk (Emmen),

8. Martijn Rijsdijk (Bornerbroek),

9. Anneke Beukers (Westerhaar),

10. Louis Lansink (Vasse),

11. Martin Mulder (Almelo),

12. Anja ter Harmsel (Nijverdal),

13. Anne Boot-Römelingh (Dalen),

14. Mario den Hoedt (Arriën),

15. Marc de Vegt (Enschede),

16. Willem Boeke (Heemserveen),

17. Mariet Uneken (Emmen),

18. Marinus Trommel (Almelo),

19. Ton de Bruijn (Almelo),

20. Lotte ten Vaarwerk (Enschede),

21. Nuray Tuna (Almelo),

22. Kees Slingerland (Hardenberg),

23. Yvon Weustink (Ootmarsum)

De waterschapsverkiezingen worden op 20 maart gehouden.