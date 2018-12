I&O Research: ruim de helft van Overijssel vindt dat Zwarte Piet moet blijven zoals het was

Iets meer dan de helft van de Overijsselaars vindt dat Zwarte Piet moet blijven zoals het was, dus met een zwarte huidskleur. Dat schrijft onderzoeksbureau I&O Research op basis van een landelijk onderzoek. Het onderzoeksbureau vroeg de afgelopen weken ruim 3100 Nederlanders naar hun mening over Zwarte Piet.

Overijssel zit met 53 procent net boven het landelijk gemiddelde van 50 procent. In Drenthe, Limburg en Zeeland ligt het percentage mensen dat Zwarte Piet wil houden zoals het was ruim boven de 60 procent. In Noord-Holland is dat percentage het laagst met 40 procent.

In 2016, toen hetzelfde onderzoek werd gedaan, vond 65 procent van de Nederlanders dat Zwarte Piet moet blijven zoals het was. Of er in Overijssel ook zo'n verschuiving is, moet nog duidelijk worden. I&O Research heeft die cijfers nog niet gepubliceerd.

Discussie heeft maatschappelijk effect

De discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet wordt elk jaar feller en harder. Dat lijkt maatschappelijk effect te hebben, zegt I&O Research. "Een ruime meerderheid van de Nederlanders (68%) vindt het niet terecht dat deze discussie gevoerd wordt, 30 procent vindt de discussie wel terecht. Ten opzichte van 2016 is dit een duidelijke verschuiving: toen vond 80 procent de maatschappelijke discussie onterecht en 19 procent terecht."