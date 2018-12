Van der Venne na nederlagen concurrentie: "Tekenend voor de eerste divisie"

Go Ahead Eagles gaat morgenavond in de Keuken Kampioen Divisie op bezoek bij Jong PSV. De ploeg van trainer John Stegeman kan dan goede zaken doen, gezien de nederlagen van concurrenten Sparta Rotterdam, TOP Oss en FC Twente van vrijdag.

"Een verrassende avond als je de uitslagen bekijkt. Dat is tekenend voor de eerste divisie. Het is aan ons om daarvan te profiteren", zegt Richard van der Venne. "Elke wedstrijd is anders en vooral in deze divisie. Iedereen wint en verliest van elkaar. De verschillen zijn heel klein en dan zie je dat er zulke uitslagen kunnen komen."

Maandagavond

Trainer John Stegeman beschikt morgen over een fitte selectie en er lijkt dan ook weinig te wijzigen in zijn elftal. Wel heeft hij getraind om een tegenstander kapot te kunnen spelen, iets wat in de afgelopen wedstrijden niet altijd lukte. Overigens gaf de oefenmeester aan het verschrikkelijk te vinden om op maandagavond te spelen: "Wie zit daar nou op te wachten?", waren de woorden van Stegeman.

