Goed nieuws: over belonen goed gedrag, plaquettes en Ribs & Blues

Een alcoholcontrole op zaterdagavond. Vaak is dat een garantie voor op z'n minst enkele bekeuringen en rijontzeggingen. Zo niet in Enschede, zaterdagavond.

Daar kon de politie de automobilisten een compliment geven. Bij de 250 blaastesten die werden afgenomen op de Westerval, bleek dat er niet één bestuurder met een slok op achter het stuur zat.

Zaterdag zijn er vier plaquettes geplaatst in het centrum van Oldenzaal, voor vier Olympische medaillewinnaars. Hennie Kuiper, Ellen van Langen, Magda Toeters en Sanne Wevers kwamen zelf hun eerbetoon leggen in de Grootestraat.

Oldenzaal wil met het eerbetoon de medaillewinnaars eren en ook stilstaan bij de voorbeeldrol die zij hebben voor met name de jeugd. "Stuk voor stuk toppers in hun sport en een inspiratie voor anderen. Zij verdienen het om in onze binnenstad een blijvende blijk van waardering te ontvangen. Voor hun buitengewone prestaties, maar ook als bedankje voor het positieve voorbeeld dat zij zijn voor anderen."

Fiets met werkend achterlicht (Foto: iStock / Getty Images Plus - natenn)

Netjes met de fietslampjes aan naar school fietsen, dat scheelt boetes. Daarom maken de leerlingen van het Twents Carmel College in Oldenzaal kans op een bioscoopbon als ze de verlichting van hun fiets goed voor elkaar hebben.

"De conciërge gaat elke ochtend aan de poort staan", licht Henk Winkelhuis namens de school de actie toe. "Hij pikt er dan elke dag een leerling uit en die krijgt een bioscoopbon van 30 euro. Het is ook bedoeld om de bewustwording van de leerlingen te stimuleren."

Ribs & Blues 2018 (Foto: Arnold Roolvink)

Het Ribs & Blues festival in Raalte heeft de European Blues Award in de categorie Beste Festival en Event gewonnen. Het festival werd in 2015 en 2016 ook al uitgeroepen tot beste Europese Blues-festival.

Ton Groot Beumer, de voorzitter van het festival: "Het is een bevestiging dat we al jaren toonaangevend zijn wat bluesmuziek betreft. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Dit bevestigt ook dat wij een goede programmering hebben."

P.s Kun jij ook niet wachten op de nieuwe seizoensstart van Heel Holland Bakt? Er komen dit seizoen drie kandidaten uit Overijssel.