Eerste bioscoopbon voor leerling Carmel College Oldenzaal die goede verlichting op zijn fiets heeft

De 13-jarige Tiemen Thijert uit Saasveld was vanmorgen de eerste leerling van het Twents Carmel College locatie Potskampstraat in Oldenzaal die een bioscoopbon kreeg. Wie de fietsverlichting goed voor elkaar heeft maakt hier deze week elke dag kans op.

De conciërge stond vanmorgen bij de ingang van de fietsenstalling om er een leerling uit te pikken. Het werd dus Tiemen, die in het pikkedonker uit Saasveld was vertrokken en na ongeveer een uur bij school arriveerde, waar het inmiddels al licht begon te worden.

'Een stukje bewuster'

"We doen dit elk jaar", vertelt Julisca Prins, adjunct-directeur onderbouw van de school. "De conciërge zoekt er een leerling uit en iemand van de directie gaat vervolgens naar de klas om de bon van 30 euro uit te reiken. Dan maak je gelijk de hele klas een stukje bewuster."

Veel scholen houden acties om leerlingen te wijzen op het belang van een goede verlichting op de fiets. "Want als het een beetje regent of het is mistig, dan zijn ze echt niet te zien. Dan is een goede verlichting zo belangrijk", aldus Julisca Prins.