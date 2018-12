HSC'21 met tien man onderuit bij Dongen

HSC'21 heeft voor de twee week op rij geen punten overgehouden aan het duel in de 3e divisie. Dongen was in eigen huis met 4-0 te sterk voor de ploeg uit Haaksbergen. HSC speelde lang met een man minder in Brabant.

In het begin ging het gelijk op, maar tien minuten voor rust moest HSC ineens met een man minder verder. Maikel Boelema kreeg rood na een overtreding op Thomas Schilders. Die was buiten de zestien, maar toch kwam er een strafschop voor Dongen. Schilders nam hem zelf en zag Jeffrey Brammer redding brengen. Even later was het wel 1-0 door Mitchell van der Stappen, die scoorde uit een hoekschop. 1-0 was ook de ruststand.

Tien minuten na de pauze kreeg de thuisploeg opnieuw een strafschop. Dit keer nam Jan Gerrits hem en scoorde wel: 2-0. Acht minuten later was het beslist. Robin de Man maakte de derde voor Dongen. In de laatste zorgde Mart van Bree voor de 4-0 eindstand in Dongen.

