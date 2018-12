Heracles Almelo herovert vierde plek na doelpuntenfestijn tegen VVV-Venlo

Heracles Almelo weet weer wat winnen is. Na drie nederlagen op rij werd er zondagmiddag in het Polman Stadion met 4-1 gewonnen van VVV-Venlo. Hierdoor herovert de ploeg van trainer Frank Wormuth de vierde plek op de ranglijst.

Heracles greep VVV vanaf het eerste fluitsignaal bij de strot en dat resulteerde al in de tweede minuut in een enorme kans. Peterson testte Unnerstall met een schot van afstand. De doelman kreeg de bal niet onder controle, waarna Dalmau van dichtbij bijna de openingstreffer aantekende. Een ogenblik later was het alsnog raak. Kuwas vond de naar de eerste paal gelopen Dalmau, die vervolgens beheerst raak schoot: 1-0.

Heer en meester

De thuisploeg was heer en meester, maar vergat dit uit te drukken in de score. Unnerstall moest tot tweemaal toe redding brengen op een inzet van doelpuntenmaker Dalmau. Halverwege de eerste helft was VVV voor het eerst gevaarlijk. Mlapa werd de diepte in gestuurd en kreeg de tijd en ruimte om af te drukken. Zijn wilde volley zeilde echter over. Tien minuten voor de rust voorkwam Van Hintum met een uiterste krachtinspanning dat Opoku de gelijkmaker op het scorebord kon zetten.

Peterson scoort weer eens

Direct na de rust leek Grot er 1-1 van te maken, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Aan de andere kant zorgde Duarte voor de 2-0 door uit een counter de bal onder Unnerstall door te schuiven. Vijf minuten later tilde Peterson de marge naar drie. De Zweed werd gevloerd in het zestienmetergebied, waarna arbiter Kamphuis de bal op de stip legde. Met een schot door het midden liet Peterson -die in september voor het laatst scoorde- Unnerstall kansloos.

Duarte maakt er twee

Nadat Heracles nog goed wegkwam na een fraai hakje van Mlapa op de paal, werd het even later wel 3-1. Met het hoofd vond Opoku ploeggenoot Röseler, die Blaswich verschalkte in de korte hoek. VVV ging op jacht naar de aansluitingstreffer. Hierdoor ontstond er veel ruimte voor Heracles en Duarte maakte er dankbaar gebruik van. Met een geweldig schot gaf hij de verbouwereerde Unnerstall het nakijken: 4-1. In het restant van het duel verzuimde Heracles het doelsaldo op te krikken. Nadat een keihard schot van Dalmau uiteenspatte op de lat, liet Duarte na zijn hattrick te voltooien. Één op één met Unnerstall moest hij ditmaal zijn meerdere erkennen in de Duitse sluitpost.

Heracles Almelo - VVV-Venlo 4-1



1-0 Dalmau (3)

2-0 Duarte (49)

3-0 Peterson (55/pen)

3-1 Röseler (65)

4-1 Duarte (69)

Arbiter: Kamphuis

Geel:

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Rossmann, Van den Buijs, Van Hintum; Osman (Van Nieff/73), Duarte, Merkel; Kuwas, Dalmau (Konings/83), Peterson (Dos Santos/85)

VVV-Venlo: Unnerstall, Rutten, Promes (Joosten/61), Röseler, Borgmann; Seuntjens, Van Bruggen, Susic; Opoku (Samuelsen), Mlapa, Grot

Bekijk hier de stand en het programma in de Eredivisie en hier de statistieken van de spelers van Heracles.