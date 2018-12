Deel dit artikel:













Auto tijdens rijden in brand in Bornerbroek Autobrand bij Bornerbroek (Foto: News United / Jack Huygens) Autobrand bij Bornerbroek (Foto: News United / Jack Huygens) Autobrand bij Bornerbroek (Foto: News United / Jack Huygens)

Door nog onbekende oorzaak is vanmiddag een auto tijdens het rijden in brand gevlogen. Dat gebeurde in Bornerbroek.

Op de Bornsestraat ging het mis. De brand brak uit onder de motorkap en veroorzaakte flinke rook. Er is niemand gewond geraakt bij de brand. Het verkeer heeft enige tijd last gehad van de autobrand.