Rini Coolen wint na landstitel ook Noorse beker en pakt dubbel met Rosenborg BK Rini Coolen als interim-coach van Rosenborg BK (Foto: ANP/Robbert Perry)

De dubbel is een feit voor Rini Coolen en het Noorse Rosenborg BK. Nadat drie weken geleden de landstitel werd veroverd, rekende Rosenborg vandaag in de bekerfinale af met Strømsgodset IF: 4-1.

Ondanks dat Rosenborg al vroeg op achterstand kwam door een treffer van Mostafa Abdellaoue, draaide het duel alsnog volledig om. Voor de thee stond het 2-1 door doelpunten van Mike Jensen en Anders Konradsen. Na de rust zorgde Nicklas Bendtner met twee goals voor de 4-1 eindstand. Oldenzaler Coolen, die dit jaar in dienst trad als hoofd opleidingen, is vanaf juli de interim-trainer bij Rosenborg, nadat Kåre Ingebrigtsen zijn biezen moest pakken. De clubleiding verzocht Coolen destijds het stokje over te nemen.