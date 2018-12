Praat mee: Ik besteed veel geld aan cadeautjes voor de decembermaand

Ik besteed veel geld aan cadeautjes voor de decembermaand

Sinterklaas, kerst, oud en nieuw. December is niet voor niets dé feestmaand. Pakten we eerder alleen op Sinterklaas cadeautjes uit, tegenwoordig lijkt het wel of elke festiviteit in december cadeautjes verdient.

Praat mee

Geef jij veel geld uit aan cadeautjes? Of blijf je altijd netjes rond het gebudgetteerde bedrag? En zijn deze cadeau's van de Sint, de kerstman of gewoon voor de leuk?

Praat met ons mee! Dat kan in de reacties, op onze Facebook-pagina of stuur een audio-appje naar 06 57 03 33 33.

Met belastingvoordeel neem ik meteen een elektrische auto

Ja, zegt zo'n 24% van de 5614 stemmers op de stelling van vrijdag. De meerderheid (40%) kiest niet meteen voor een elektrische auto. Alleen als benzine en diesel te duur worden.