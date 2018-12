Deel dit artikel:













Politie onderzoekt mogelijk verband tussen meerdere inbraken in Vriezenveen Inbrekersgereedschap (Foto: iStock)

In meerdere woningen in Vriezenveen is de afgelopen dagen ingebroken. Het zou gaan om zo'n tien inbraken. De politie onderzoekt of er een mogelijk verband is tussen de verschillende inbraken.

Vrijdag werden de meest recente inbraken gepleegd, aan de Linthorstlaan en de Kerkstraat. Beide woningen werden helemaal doorzocht, maar het is nog onbekend wat er precies is gestolen. Eerder deze week werd ingebroken in woningen aan de Lepelaar, de Grevinckhoffstraat, de Ruyterstraat en ook al in de Linthorstlaan. De politie heeft inmiddels sporen veiliggesteld die verder worden onderzocht. De politie vraagt bewoners om alert te zijn op verdachte situaties en meteen te bellen als er onraad is. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33