Matchwinner Duarte neemt Heracles bij de hand: "Dit moeten we nu doortrekken"

Lerin Duarte had met twee treffers een belangrijk aandeel in de 4-1 zege van Heracles Almelo op VVV-Venlo. De Almeloërs hadden al vier duels op rij niet gewonnen, maar kenden zondagmiddag geen enkele moeite met VVV.

Duarte speelde een ijzersterke wedstrijd. "Ik heb wel meerdere lekkere duels gespeeld. Maar vandaag maakte ik twee doelpunten, daar ben ik trots op. Ik doe mijn best om dit te laten zien, vandaag kwam het er goed uit", vertelt de aanvallende middenvelder na afloop.

Systeem

Door de driepunter herovert Heracles de vierde plek op de ranglijst. "Het was een belangrijke overwinning. De concurrenten hebben punten laten liggen. We speelden weer in ons 'normale' systeem, daar voelde iedereen zich goed bij. Dan zie je dat het resultaat oplevert. Om het vertrouwen terug te krijgen moesten we vandaag alles geven. Dit moeten we nu doortrekken, ook in uitwedstrijden."

Hattrick

Nadat Duarte kort na rust de 2-0 binnen tikte, produceerde hij even later een juweel van een doelpunt. Vanaf de rechterkant van het strafschopgebied krulde Duarte de bal met zijn linker in de verre hoek. "De eerste was het belangrijkste en de tweede zat er aardig in", aldus Duarte, die zelfs nog een derde keer had kunnen scoren. "Ik heb nog nooit een hattrick gemaakt. Vandaag zat het erin, maar het mocht helaas niet baten", besluit hij.