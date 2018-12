Deel dit artikel:













Auto belandt in sloot in Enter, bestuurder bevrijd door brandweer Automobilist bevrijd door brandweer in Enter (Foto: Bert Kamp / NewsUnited) Auto in de sloot in buitengebied Enter (Foto: News United / Bert Kamp)

Bij een ongeluk in het buitengebied van Enter is vanavond een auto in de sloot beland. Volgens getuigen kwam de auto in de sloot nadat de chauffeur moest uitwijken.

Dat gebeurde aan de Ypeloweg. De brandweer werd meteen ingeschakeld omdat de bestuurder uit de auto bevrijd moest worden door het voertuig open te knippen. Het slachtoffer is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over verwondingen is nog niets bekend. De weg was een tijdlang afgesloten. De auto is met forse schade weggesleept. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33