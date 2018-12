Anna van der Breggen en Jorien ter Mors genomineerd voor Sportvrouw van het Jaar

Wielrenster Anna van der Breggen en schaatsster Jorien ter Mors maken nog steeds kans op de titel Sportvrouw van het Jaar. Baanwielrenner Jeffrey Hoogland kan met de teamsprinters Sportploeg van het Jaar worden. Dat is vanavond bekend geworden.

Op de shortlist stonden vijf Overijsselse kanshebbers. Baanwielrenner Hoogland (als individu), schaatsster Carlijn Achtereekte en wielrenster Kirtsen Wild zijn nu afgevallen.

Van der Breggen, die wereldkampioen werd op de weg en Ter Mors, die olympisch goud veroverde, moeten het opnemen tegen shorttrackster Suzanne Schulting en wielrenster Annemiek van Vleuten. Bij de mannen zijn motorcrosser Jeffrey Herlings, schaatser Kjeld Nuis en turner Epke Zonderland genomineerd.

Sportploeg van het Jaar

Voor de prijs van Sportploeg van het Jaar komt Hoogland wel in aanmerking. Met de teamsprinters van het baanwielrennen neemt hij het in die categorie op tegen de hockeysters en 49erFX-zeilduo Annemiek Bekkering en Annette Duetz in aanmerking. Alle drie de ploegen veroverden de wereldtitel.

De winnaars worden bekendgemaakt op het Sportgala op 19 december.